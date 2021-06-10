Как отпугнуть насекомых народными средствами: лайфхаки

Вот несколько средств и естественных репеллентов, которые помогут в борьбе с насекомыми. Что-то есть у вас на кухне, а что-то растет в саду и на огороде. Узнайте, как этим эффективно пользоваться.

Лайфхак 1. Дым

Насекомые очень чувствительны к ароматам. Табачный дым, валериана или несколько капель камфоры над костром отпугнут мух и комаров от палатки и от вас.

Лайфхак 2. Ваниль

Ваниль, ванилин, а также корица совсем не по нраву ни комарам, ни мошкам. Ее можно разбавить в воде или в детском креме и нанести на тело.

Лайфхак 3. Пырей

Издавна для отпугивания комаров использовали сорняк – отвар корней пырея, которым можно сбрызнуть открытые участки кожи.

Лайфхак 4. Черемуха

С успехом можно использовать измельченные свежие листья, цветки, а также ветки черемухи, базилика, бузины, помидоров – ни комары, ни мухи, ни мошки от них не в восторге.

Лайфхак 5. Аромамасла

Кровопийцам совершенно не нравятся сильные запахи. Используйте для защиты масла базилика, аниса, лаванды, чайного дерева, эвкалипта, кедра, гвоздики, смазав кожу или капнув на источник огня.

Лайфхак 6. Хвоя

Хвойный запах, а особенно можжевеловый – давний враг многих насекомых, которые стараются от него побыстрее ретироваться. Эффект усилит огонь – бросьте ветку в костер.

Лайфхак 7. Полынь

Умывание отваром из корня полыни отобьет у вампиров желание к вам приближаться.

Лайфхак 8. Уксус

На природе уксус не только пригодится в салате, но и отпугнет мух. Лучше всего оставьте емкость с уксусом открытой. А еще слабый уксусный раствор снимает зуд от укусов.

Лайфхак 9. Цитрус

Запах апельсина, лимона или лайма отпугнет непрошенных летающих гостей. А гвоздика усилит эффект.



