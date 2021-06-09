Диетолог назвала самое полезное мороженое

По словам эксперта, самое полезное мороженое — то, где самый простой состав. Соломатина порекомендовала людям выбирать сорбет, так как оно сделано из сока с мякотью. Наиболее полезным вариантом будет сорбет без сахара.

Диетолог заявила, что лимит на мороженое для здорового человека составляет одну порцию в день. Людям с некоторыми заболеваниями оно вообще запрещено. «Есть люди с сахарным диабетом, преддиабетическим состоянием, лишним весом, проблемами с желудочно-кишечным трактом и так далее – у них у всех есть противопоказания. А остальным можно только одну порцию мороженого».