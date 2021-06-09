Семен Слепаков развелся с дочкой миллиардера из-за измены

В сентябре 2019 года Ходченкова появилась в паре со Слепаковым на церемонии GQ «Человек года». Многие тогда шушукались - почему Семен без жены? Но сама Ходченкова публично опровергла слухи о любовной связи. Сам Семен однажды в компании пошутил: мол, у Светки так - салатик, тренировка, салатик, спорт, салатик. Такой режим дня. Не готовит. И почти не ест. А он гурман и любит домашнюю здоровую пищу.

Компромат

Некоторые предположили, что Карина и Семен развелись из-за того, что у них в браке не было детей.

Но в окружении артиста говорят, что дело, вероятно, все же в измене.

- С Ходченковой у Семена была легкая интрижка, несерьезная, и не она причина развода, - рассказал «КП» знакомый из окружения Слепакова.

Любопытную версию развития событий высказал человек, попросивший не называть его имени: «Как-то к частным детективам обратились люди с заказом взять в проработку Слепакова. Подозревалось, что тот изменяет дочери олигарха. Для подозрений были все основания: пресса пестрела заголовками про роман Слепакова с Ходченковой. И такая репутация зятя, видимо, не очень радовала тестя. Как мне рассказали, доказательства неверности были собраны: и видео, и все, что надо. Как я понял, Аванесян не единожды говорил с дочкой, мол, он тебе изменяет, но она не верила. Однако когда доказательства были на руках, Карине ничего не оставалось, как подать на развод. Мне казалось, что тесть был готов доплатить зятю, лишь бы он освободил Карину. Расстались они не врагами. Имущество осталось у Карины. И у каждого своя личная жизнь. Все нормально».

ЕСТЬ ВЕРСИЯ

Костюмерша Наташа

- Мало кто знает, что Слепаков давно, еще до знакомства с Кариной, влюбился в простую девушку, костюмершу Наташу. И она не исчезла из его жизни с его женитьбой, - огорошили нас в кругу комика. - У Семена довольно долго была любимая женщина - Наталья Конотопская. Она костюмер и работала с ним на картинах. Даже женившись, Слепаков продолжал дружить и работать с Натальей, она участвовала и участвует во всех его проектах в кино. И они по-прежнему смотрят друг на друга влюбленно. Замены Семену она не нашла, замуж не вышла. Может, они еще и поженятся...

КСТАТИ

Еще до женитьбы Слепакову приписывали роман с партнершей и единственной девушкой в команде КВН «Сборная Пятигорска» Еленой Борщевой.

- Елена, у вас со Слепаковым была такая необычная пара...

- Это людям хотелось что-то придумать про нас. И часто спрашивали: мол, вы муж и жена? Или: вы брат и сестра? Я выходила и говорила, что это неправда, я его бабушка!

- А если серьезно, вы ему наверняка нравились?