Жена Марта Хельме: моей дочерью манипулировали

Мать Анны Мартины Хелле-Мооника говорит, что ее использовали. «Это ненормально, как с ней поступили. Она сидела с друзьями на террасе кафе, к ней подошли, поболтали, сфотографировались и ушли. А потом появился пресс-релиз, что она одна из них, но это не так», - сказать жена Хельме, пишет Elu24.

«Мой ребенок сейчас дома и очень зла, как ее спровоцировали и как ею манипулировали».

По словам матери, Анна Мартина никак не относится к гей-активистам и даже не знает Трохачева: «Она не в их тусовке, она просто сидела в кафе. Она никогда не ходила на их мероприятия, у нее нет друзей среди них», - заверила Хелле-Мооника.

Но по словам Трохачева, он не публиковал фото за ее спиной, а дочь Хельме была рядом с ним. «Когда мы находились вместе, она сказала, что либеральный человек и нас поддерживает. Поэтому она и сделала со мной фото».

Март Хельме и Хелле-Мооника Хельме ФОТО: Erakogu