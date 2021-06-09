Врач объяснил, кому опасно принимать холодный душ

Как подчеркнул эксперт, мыться под холодным душем могут только те люди, у которых нет проблем со здоровьем.

А вот тот человек, у которого есть недуги, связанные с сердечно-сосудистой системой, не должен обмываться ледяной водой, особенно делать это резко и без подготовки. В противном случае это может вызвать нежелательные осложнения: спазм сосудов, например,

— рассказал Алексей Хухрев, пишет портал VM.ru.

При этом он добавил, что освежающий и бодрящий душ не станет причиной простуды. Главное — не впадать в крайности, отмечает «Москва 24». Ничего страшного не случится, если человек быстро ополоснется и вытрется. Однако сердечникам врач все же рекомендовал избегать этого.

Советуем тем, кто все-таки хочет применять данную практику, то им стоит обратить внимание на следующие моменты.

Мотивация

Когда холодный утренний душ станет постоянной практикой, ваша жизнь преобразится. Утро никогда больше не будет хмурым, апатия не застанет вас за накрытым к завтраку столом, и ни на одну секунду вам не захочется уснуть по дороге на работу. «Бодрость духа» станет вашим вторым именем, пишет Yogajournal.ru.

Мужчина принимает душ ФОТО: Shutterstock

С чего начать

Запаситесь терпением. Если вы сразу же решитесь выстоять 11 минут под ледяным душем, следующие пару лет преодолеть сопротивление будет очень сложно. Здесь лучше всего работает искусство маленьких шагов. Чем медленнее продвигаетесь вперед, тем дальше зайдете.

Оптимально начинать летом, особенно если у вас есть загородный участок. И вода будет не слишком холодной, и температура воздуха будет достаточно комфортной. Можете начать с обливания из ведра или таза. Главное сделать это утром.

Следующим шагом будет контрастный душ. Здесь важно начинать с теплой воды и заканчивать холодной. Этот этап может длиться сколько угодно, пусть даже несколько лет. Только постепенно укорачивайте время горячей воды и продлевайте холодной.

Когда вы решитесь на полностью холодный душ, начинайте с очень короткого промежутка времени. Достаточно 5-10 секунд. Но убедитесь, что вы намочили холодной водой всю кожу, иначе может начаться процесс жироотложения. В случае, если вы все сделали правильно, лишний вес, наоборот, постепенно будет уходить.

Техника