Илья Авербух резко высказался о разнице в возрасте со звездой «Папиных дочек»

Ранее звездную чету критиковали в соцсетях из-за 21-летней разницы в возрасте. По словам олимпийского призера по спортивным танцам на льду, для него это не имеет значения. Он также объяснил, как обычно реагирует на подобные вопросы о личной жизни, пишет Lenta.ru.

«Важнее твоего человека ничего для меня нет. Все остальное — суета сует. И даже время тратить не надо на какие-то объяснения. И отвечать. Ребят, времени мало. Погрязнуть в ответах бессмысленно. Все, кому хочется говорить, они будут говорить. И будут говорить об этом бесконечно», — заявил 47-летний хореограф.