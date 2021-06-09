Ср, 9.06.2021
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Спустя час после заявления Киркорова: Крапивина рассталась с Лободой и покинула шоу-бизнес

Светлана Лобода и Нателла Крапивина. ФОТО: Artyom Geodakyan/Artyom Geodakyan/TASS

Буквально час прошел после громкого поста Филиппа Киркорова, который записал видеообращение к Нателле Крапивиной и Светлане Лободе. И вот продюсер знаменитой блондинки выступила с заявлением.

Так, 39-летняя Нателла больше не будет работать с любимой артисткой. «Все бесконечное конец свой обретает… С сегодняшнего дня я больше не являюсь продюсером Светланы Лободы и не хочу иметь ни малейшего отношения к шоу-бизнесу», — сказала Крапивина, пишет Starhit.ru.

О подробностях продюсер умолчала. И теперь в комментариях подписчики недоумевают, что же случилось. Судя по всему, таким эмоциональным способом Нателла отреагировала на слова Филиппа Киркорова, который ранее не пожалел сарказма в ее адрес.

Напомним, после премии МУЗ-ТВ Крапивина назвала присутствующих на церемонии «цирком уродов», но отметила, что только ее артистка выступила достойно. Также она предложила расчленить на шашлыки Филиппа Киркорова и Даву, которые приехали на церемонию вместе.

Поп-король в ответ заявил, что не приемлет любые формы дискриминации, а Лободу и Крапивину назвал гусеницами, которые не помогают молодым, а лишь копируют номера известных артистов.

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