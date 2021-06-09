«Шутить стал меньше»: сестра Ефремова рассказала, как он живет в колонии

Напомним, что из-за действий управлявшего машиной в пьяном виде артиста погиб 57-летний курьер Сергей Захаров, пишет TopNews.ru.

Спустя год после трагедии старшая сестра отправившегося в колонию Ефремова рассказала, как ее брат живет на зоне.

В беседе со StarHit Анастасия рассказала, что редко общалась с братом до суда, а теперь созванивается с ним каждые три-четыре дня.

В ходе разговоров Ефремов задает много вопросов о том, что происходит в его театре. При этом женщина отмечает, что за минувший год Михаил мало изменился.

«Миша сильный и цельный. Но шутить стал меньше — и это меня огорчает», – сказала она, отметив, что не замечает за ним типичного для мест заключения жаргона.

Она отметила, что Ефремов попал не на «зону» в полном ее понимании, а в «какое-то мужское общежитие для первоходов».

«Все его там любят, уважают», – сказала она, добавив, что актер устает от монотонной работы, но не жалуется на бытовые условия.

На этом фоне актер Никита Джигурда дал свой прогноз относительно будущего Михаила Ефремова. По его мнению, коллега по цеху не будет находиться за решеткой все отведенные ему судом семь с половиной лет, а выйдет на свободу гораздо раньше.

Джигурда отметил, что защита Михаила Ефремова собирается доказать, что Сергей Захаров на момент трагедии был не пристегнут в своей машине, поэтому тоже несет ответственность за произошедшее.