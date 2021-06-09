Павел Табаков год скрывал рождение дочери

Отмечается, что 25-летний артист и актриса Софья Синицына долгое время не афишировали, что стали родителями. Их ребенок родился в августе 2020 года. Синицина несколько раз публиковала снимки дочери в социальных сетях, однако не раскрывала личность своего возлюбленного. Недавно Мию крестили. На церемонии присутствовали родители девочки, а также мама Павла Марина Зудина и сестра Мария, передает Lenta.ru.

Табаков заявил журналистам, что в настоящее время проживает отдельно от своей семьи. Он не стал раскрывать подробности рождения дочери.