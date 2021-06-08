Экс-солистка «Тату» рассказала о просьбе продюсера мастурбировать перед камерой

Артистка вспомнила, что, когда ей было 16-17 лет, шоумен заявил, что для клипа «Простые движения» необходимо заснять ее лицо во время мастурбации. «Представь, что твой молодой человек это камера. Садишься и начинаешь любить себя. Но ты должна кончить», — сказал продюсер.

Он покинул номер, а через полтора часа вернулся, просмотрел запись и отметил, что у певицы получилось не по-настоящему. Он потребовал переснять этот момент. «В общем, я справилась с задачей. Я включила все свои ресурсы», — поделилась Волкова.

Она также вспомнила, что во время концерта в Японии Шаповалов попросил ее засунуть руку в джинсы и изобразить мастурбацию. На выступлении присутствовало 50 тысяч человек. «Я это сделала, но в моменте мне было тяжело, конечно», — призналась исполнительница.