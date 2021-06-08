Гей-активист нашел себе союзницу в лице дочери Марта Хельме

Ожидается, что в июне протестующие отправятся на Тоомпеа перед зданием Рийгикогу, чтобы выступить за равенство браков. Цель демонстрации - показать правительству, что эстонцы заботятся о равных правах и поддерживают легализацию однополых браков. Лозунг демонстраций - «Сделаем Эстонию в Месяц прайда радужной!»

Возглавляет забастовку Артем Трохачев, пообещавший сидеть перед Рийгикогу каждый день в течение целого месяца. Пока что, судя по фотографиям, к нему присоединились еще несколько молодых людей.

Сегодня Трохачева заметили в компании Анны Мартины, младшей дочери Хелле-Мооника и Марта Хельме, которая не участвовала в демонстрации, но с радостью позировала под радужным флагом. «После митинга мы гуляли по Старому городу, встретили ее, и она была не против сфотографироваться», - прокомментировал Трохачев для портала Elu24.

Анна Мартина, родившаяся осенью 2004 года, является младшей из пяти детей бывшего председателя EKRE Марта Хельме, ей всего 16 лет. По словам Трохачева, девушка выразила поддержку протестующим за равенство в браке.

На вопрос Elu24 Анна Мартина коротко ответила: «Vote EKRE (голосуйте за EKRE — ред.)!» Известно, что родители Анны Мартин считают, что брак должен оставаться союзом мужчины и женщины.