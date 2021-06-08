Суд оправдал сына экс-чиновника из Дагестана по делу об убийстве студентки МГИМО

Никулинский суд 8 июня огласил приговор присяжных заседателей, согласно которому Муртузали Меджидов признан невиновным в смерти студентки из Казахстана. Его освободили в зале суда. Гражданский иск на 30 миллионов рублей также не был удовлетворен из-за невиновности подсудимого.

В 2018 году под окнами МГИМО была найдена студентка из Казахстана. Девушка впала в кому, через три недели скончалась. Под подозрение попал «золотой» сын дагестанского чиновника Муртузали Меджидов. Свидетели рассказали, что девушка до падения из окна ругалась со своим молодым человеком. Сначала было заведено дело по статье «Доведение до самоубийства», но мать погибшей Томирис Жанна Ахметова с помощью правительства Казахстана добилась переквалификации на статью «Убийство». Меджидова спустя два года после смерти студентки арестовали и предъявили обвинение в убийстве.