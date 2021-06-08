«Не быть стервой, не быть толстой»: российский комик попал в скандал из-за высказывания о женщинах

Пользователи Сети распространили отрывок из видео, опубликованного в YouTube-канале «Макарена», где Абрамов высказался о женщинах, их внешности, а также озвучил свои требования к супруге.

«Я сразу ей сказал: я изменю 100% отношение к тебе, если ты поправишься. Я, возможно, тебе не изменю, но, конечно, я к тебе буду относиться хуже. Это нормально — мужики так созданы. Да люди так созданы — тебе нравится картиночка. Понятно, что ты хороший собеседник, ты родила мне двоих детей, но в мире-то прикинь какие красивые еще ходят», – сказал Иван Абрамов.

Он подчеркнул, что его женщина не должна быть стервой, не должна быть толстой, а только умной и красивой. Эти слова Абрамова вызвали бурю негодования в социальных сетях. Пользователи считают, что у комика исключительно «потребительское» отношение к противоположному полу.

В комментариях к видео пишут, что разочарованы в Абрамове и адресуют ему не самые приятные слова:

«Абрамов, столько красивых, молодых, накаченных и не лысеющих, как ты, парней в мире прикинь? Душнила и инфантил. Заменить!»

«Искренне желаю Ивану когда-то выдать замуж свою дочь и услышать от ее мужа, что он бросит ее, если она потеряет форму после родов или на горизонте появится кто-то получше»

«Извините за мой французский, но я о*уела. Испортилось мнение о человеке. Спасибо за интервью»

«Ужасное отношение к жене, как к мясу»

Отреагировали на скандал и некоторые российские блогеры. Звезда «Дома-2» Алена Водонаева оставила комментарий под постом Наташи Красновой, где та высказалась о заявлении Абрамова.

«Дрищ, на твоем месте я вообще молчала бы. Будешь молчать – меньше внимания будут привлекать твои узенькие плечи», – написала Водонаева, делится портал «Lifestyle Сегодня».