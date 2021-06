О секс-скандале с Вайнштейном снимут фильм

В США анонсировали съемки фильма, посвященного секс-скандалу с участием известного продюсера Харви Вайнштейна. Как сообщает Deadline, в основу ленты ляжет книга She Said: Breaking the Sexual Harassment Story That Helped Ignite a Movement, написанная репортерами The New York Times Меган Тухи и Джоди Кантор.