О секс-скандале с Вайнштейном снимут фильм

По данным издания, в настоящее время студия Universal Pictures ведет переговоры с актрисами Кэри Маллиган и Зои Казан, которые могут исполнить роли двух журналисток. Автором сценария выступит лауреат премии «Оскар» Ребекка Ленкиевич, а режиссером картины станет Мария Шрадер. Ожидается, что съемочный процесс начнется уже этим летом, сообщает Lenta.ru.

В 2017 году Тухи и Кантор написали репортаж, в котором рассказали о многих молодых актрисах и подчиненных продюсера, пострадавших за последние 30 лет, а также раскрыли подробности систематических денежных выплат жертвам сексуальных домогательств продюсера. Позже свои истории отношений с Вайнштейном рассказали более 80 женщин, в том числе Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Сальма Хайек. Именно эта статья легла в основу движений жертв сексуальных домогательств #MeToo и #TimesUp.