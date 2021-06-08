Парень показал, как умеет поворачивать голову на 180 градусов, и это видео не для слабонервных

В каждой шутке есть доля шутки, и последний комментатор абсолютно прав. У среднестатистического человека голова поворачивается лишь на 90 градусов, а остальные случаи — результат гипермобильности суставов или иных отклонений в тканях организма. Повторять такие трюки врачи не советуют — можно спокойно повредить сосуды, через которые кислород поступает в мозг. А это может привести к параличу или инсульту.