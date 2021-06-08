Экс-сотрудник МВД России был изнасилован в московском метро

34-летняя потерпевшая, ранее проходившая службу в российских правоохранительных органах, зашла по нужде в отхожее место после перехода со станции Трубная на Цветной бульвар. Как только она открыла дверь, чтобы выйти, на неё вихрем налетел злоумышленник. Несколько раз ударив по голове, он затолкал её обратно внутрь кабинки. Преступник, несмотря на сопротивление женщины, повалил её на пол и взгромоздился сверху. «Я не насильник, я воспользуюсь вами и отпущу», — сказал он потерпевшей и продолжая наносить удары раздел ее и «приступил к делу». Закончив половой акт, злоумышленник кое-как оправился и убежал.

Женщина едва нашла в себе силы выбраться из кабинки и попросить о помощи. По камерам видеонаблюдения насильника вычислили на станции Цветной бульвар и без промедления задержали. Подозреваемым оказался 28-летний москвич по фамилии Майоров. Выяснилось, что он следил за потерпевшей и улучив момент, подкараулил её на выходе из сортира, где и совершил нападение.