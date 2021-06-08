Недолго пели песенку: эстонские звёзды, чья музыкальная карьера быстро закончилась

Расмус Ряндвеэ

Расмус Рандвеэ. ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Расмус Ряндвее, победитель пятого сезона шоу «Эстония ищет суперзвезду», за свою короткую карьеру трижды возвращался в музыку, сменив несколько звукозаписывающие компаний, а также презентуя свои новые песни на различных крупных шоу. Совсем недавно Расмус участвовал в Eesti Laul 2020 с песней «Young».

Яна Каск

Яна Каск. ФОТО: Rene Lutterus

Победительница второго сезона шоу «Эстония ищет суперзвезду», Яна Каск чаще попадает в желтые СМИ c подробностями из её личной жизни, а не с музыкальными достижениями. В суперфинале, который проходил ещё в Горхолле, Яна исполнила три композиции. В последующем телефонном голосовании было получено почти 70 000 голосов, из которых 52,9% принадлежали Яне. Победа сопровождалась рекордной сделкой в ​​сто тысяч эстонских крон.

Сегодня Яна Каск развивается в Финляндии и сотрудничает с продюсером Марко Тикканеном. Она продолжает петь, но в то же время активно занимается своей компанией в эротической сфере Victa Di Amare.

Розанна Линтс

Розанна Линтс. ФОТО: Jelena Rudi

Розанна была самой молодой финалисткой шоу. Она вышла в финал в 15 лет с предварительного раунда в Пярну. Розанна заняла почетное третье место. После этого, она пела в ансамбле Würffel, в составе которого она участвовала в песенном конкурсе Eesti Laul. К сожалению, в последнее время в широкой общественности не появлялось ничего нового о певице и её голосе.

Микк Мяэ

Микк Мяэ. ФОТО: Erlend Štaub

Карьера Микка Мяэ, который один сезон выступал в звездном шоу с Юри Путсманном, была весьма многообещающей. Микк выпустил свой дебютный альбом при поддержке Томи Рахула. К сожалению, Микк ушёл из музыки, и один из его альбомов и сингл, выпущенный в сотрудничестве с Cartoon, являлись последними большими частями его карьеры.