Правда ли, что Ольга Бузова вышла на сцену нетрезвой?

Волгоград встречает Бузову овациями. И это несмотря на то, что певица, по словам фанатов, опоздала почти на час. СМИ пишут: Ольга вела себя крайне вызывающе. Якобы звезда показывала со сцены неприличные жесты, а ее речь была подозрительно несвязной.

«Знаете, я решила для себя после операции либо все, либо ничего», — заявила Бузова со сцены.

Визит в Волгоград для Бузовой сразу не задался. Сначала подписчики раскритиковали певицу за полуголое фото на фоне храма. А после набросились на Ольгу из-за короткого наряда с леопардовым принтом. Якобы для семейного фестиваля этот образ слишком откровенный. Но звезду ее мини-юбка, кажется, нисколько не смущала.

Вот только чувство юмора Ольги Бузовой оценили далеко не все. Гости концерта даже обвинили певицу в том, что она вышла на сцену подшофе. Пользователи соцсетей тоже подметили странности в поведении артистки. «Что с ней, она выпила?», «Она же шатается…», «Опять подшофе. Завтра будет вещать из-под капельницы» - пишут фанаты.

Некоторые коллеги певицы утверждают: якобы у Ольги Бузовой есть проблемы с алкоголем.

«В моих связях даже где-то есть замечательный нарколог. Поэтому, Олечка, ты как-то вот дай знать, если что. Потому что, как мне кажется, тебе нужен сейчас именно этот специалист», — считает шоумен Рустам Солнцев.

А ведь еще недавно Ольга Бузова напугала подписчиков видео из больничной палаты. Под капельницей она оказалась сразу после дня рождения Филипа Киркорова. Что на самом деле случилось с певицей, до сих пор остается тайной.