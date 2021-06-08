Седокова позировала рядом с мужем в купальнике, и у фанатов разбежались глаза от такой красоты

На фото Анна предстала в красном бикини, которое почти не скрывало её пышную грудь. А чтобы подчеркнуть все достоинства своих форм, звезда приняла откровенную позу, которую так любят инста-дивы. В подписи артистка указала, что у неё был странный год, но супруги поддерживали друг друга в это непростое время.