Седокова позировала рядом с мужем в купальнике, и у фанатов разбежались глаза от такой красоты

Экс-участница "ВИА Гры" опубликовала пикантный кадр, где расположилась рядом со своим мужем — 28-летним латвийским баскетболистом Янисом Тиммой. Влюблённые сидели у бассейна, хвастаясь эффектными фигурами.
На фото Анна предстала в красном бикини, которое почти не скрывало её пышную грудь. А чтобы подчеркнуть все достоинства своих форм, звезда приняла откровенную позу, которую так любят инста-дивы. В подписи артистка указала, что у неё был странный год, но супруги поддерживали друг друга в это непростое время.
Было сложно. Но мы не сдавались. И никогда не сдадимся. Потому что мы есть друг у друга. И видели цель,
Соблазнительный кадр быстро набрал более 108 тысяч лайков, и пользователи не удержались от комплиментов и певице, и её супругу. Поклонники восхитились фигурой своей любимицы и заявили, что Анна и её возлюбленный — горячая пара.
Нужно перед отпуском потренироваться таким позам,
Вот это я понимаю грудь 😍😍😍😍 Я женщина — и то не смогла мимо пройти 😂😂😂😂 Себе такую хочу. Сейчас понабегут. Наговорят, что пошло и т.д. А я вот вам честно говорю: грудь — бомба,
- пишут поклонники певицы.