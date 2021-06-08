Солист группы «Иванушки International» Кирилл Андреев стал дедушкой

20-летний наследник брюнета-«Иванушки» женился в прошлом году на девушке по имени Аделина. Молодые люди не просто сходили в ЗАГС и устроили пышное торжество, но и обвенчались в церкви. Как признавался сам жених, он мечтает о такой же крепкой семье, как у отца и его избранницы Лолиты. Пара вместе с 1998 года.
Андреев-младший публиковал ранее в социальных сетях фотографии с беременной супругой, но о рождении дочери пока не сообщал. Приняла поздравления и немного рассказала о радостном событии молодая бабушка Лолита Андреева.
— цитирует ее Starhit.ru.
Как оказалось, девочка родилась 4 июня. И она, и ее мама чувствуют себя хорошо. Счастливое звездное семейство решило сохранить событие в тайне и тихо насладиться общением с малышкой.