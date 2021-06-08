Газманов дал совет попутавшей берега певице Серябкиной

Серябкина полагает, что именно из-за засилья пенсионеров на сцене молодым талантам трудно пробиться. «А кто не дает молодым? – удивляется Газманов. – Пожалуйста, «welcome», если вы можете собирать залы!»

«Ведь я как живу? – рассказывает певец. – У меня если идет гастрольный тур, то это шесть-семь городов, где мы продаем билеты. Туда приходят люди, которых мы не заставляем этого делать. Если я приду, а публики нет, то просто не смогу выступать».

Газманов дал совет всем «притесняемым» стариками молодым: «Возьмите моих зрителей, переманите их к себе, напишите такие песни, чтобы публика на них ходила, вот и все».

При этом Олегу Михайловичу вообще плевать на то, что думает неизвестная ему Серябкина и иже с ней. «Я никого не слушаю, не обращаю внимания на то, кто и что про меня говорит, просто делаю то, что мне нравится, вот и все», – пояснил музыкант.