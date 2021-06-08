Татьяна Буланова раздавлена страшным горем: умер ее любимый мужчина

Несколько месяцев назад в кулуарах шоу-бизнеса стали поговаривать о романе, который якобы вспыхнул между 52-летней певицей Татьяной Булановой и популярным актером Артемом Анчуковым. Звезда записала с близким другом и партнером несколько песен и даже время от времени стала появляться с ним на публике. И хотя никто из артистов так и не подтвердил наличие особой связи, поклонники искренне надеялись, что исполнительница хита «Не плачь» все же сумела обрести счастье с молодым возлюбленным.

Поклонники просят Буланову держаться: «Держитесь, Татьяна Ивановна. Царствие небесное. Светлая вечная память и спасибо Артему за песню «Мосты» в дуэте с Вами, Татьяна Ивановна... Жаль, что Артема больше нет с нами в этой жизни. Но он родился для жизни Вечной, в Царстве Божьем... Так говорят священники».

Звезда записала с близким другом и партнером несколько песен. Они время от времени вместе появлялись на публике. Ходили даже слухи, что между артистами есть романтические отношения. впрочем, ни Татьяна, ни Артем это не подтверждали.

39-летний Артем Анчуков известен зрителям по ролям в сериалах «Мажор» и «Ментовские войны». Последний месяц он был болен. Боролся с коронавирусом. Первое время мужчина лечился дома. А когда началась пневмония, оказалось слишком поздно.