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Татьяна Буланова раздавлена страшным горем: умер ее любимый мужчина

Татьяна Буланова и Артем Анчуков ФОТО: Соцсети

Певица Татьяна Буланова не может прийти в себя из-за смерти близкого человека. Артистка не скрывает, что буквально раздавлена страшным горем. Артем Анчуков был не просто ее партнером по сцене. Артистов многое связывает, передает kp.ru.

Несколько месяцев назад в кулуарах шоу-бизнеса стали поговаривать о романе, который якобы вспыхнул между 52-летней певицей Татьяной Булановой и популярным актером Артемом Анчуковым. Звезда записала с близким другом и партнером несколько песен и даже время от времени стала появляться с ним на публике. И хотя никто из артистов так и не подтвердил наличие особой связи, поклонники искренне надеялись, что исполнительница хита «Не плачь» все же сумела обрести счастье с молодым возлюбленным.

Поклонники просят Буланову держаться: «Держитесь, Татьяна Ивановна. Царствие небесное. Светлая вечная память и спасибо Артему за песню «Мосты» в дуэте с Вами, Татьяна Ивановна... Жаль, что Артема больше нет с нами в этой жизни. Но он родился для жизни Вечной, в Царстве Божьем... Так говорят священники».

Звезда записала с близким другом и партнером несколько песен. Они время от времени вместе появлялись на публике. Ходили даже слухи, что между артистами есть романтические отношения. впрочем, ни Татьяна, ни Артем это не подтверждали.

39-летний Артем Анчуков известен зрителям по ролям в сериалах «Мажор» и «Ментовские войны». Последний месяц он был болен. Боролся с коронавирусом. Первое время мужчина лечился дома. А когда началась пневмония, оказалось слишком поздно.

52-летняя Буланова рассказала, что сначала Анчуков лежал дома с температурой, однако потом все-таки решил обратиться в больницу. Он сильно страдал, буквально задыхался на больничной койке, жалуясь. Знаменитость подключили к ИВЛ, однако его не спасло даже это. Мужчина отошел в лучший мир через несколько дней после госпитализации 5 июня. «Где-то неделю полежал, потом начались осложнения. Поражение легких достигло 87%. Сейчас шок... Тяжело», - призналась артистка.

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