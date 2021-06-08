Материтесь и плачьте: что можно и категорически нельзя делать в постели

Секс является настолько табуированной темой, что зачастую многие люди даже не представляют, как превратить физиологический половой акт в полноценное занятие любовью. Сексолог Дмитрий Гарин рассказал 5-tv.ru, как избежать самых распространенных ошибок, чтобы максимально сблизиться с партнером.

Прежде всего, необходимо уважать и быть честными друг с другом. Имитирование оргазма чаще всего не приносит желаемого женщинам, а принуждение и давление со стороны мужчин рано или поздно только оттолкнет его возлюбленную.

«Мужчина должен чувствовать, что женщина не всегда готова к сексу. Даже если женщина сделает партнеру приятное против своей воли, в качестве одолжения, она все равно будет чувствовать себя использованной. И повторение ситуации с принуждением приведет к тому, что для женщины такой мужчина окажется в категории нежелательных партнеров», — рассказал специалист.

Эксперт также подчеркнул, что перед тем, как окунуться с головой в сексуальную жизнь, неплохо было бы «поучить матчасть», чтобы иметь хотя бы элементарные знания о половом акте, позициях, играх и просто анатомии человека.

«При этом не рекомендую подходить слишком строго и сухо к самому процессу секса. Ведь секс — это что-то легкое, эмоциональное, классное, вкусное. Теоретические знания нужно применять постепенно, пробовать, но потом забывать о теории и заниматься любовью в потоке», — порекомендовал Дмитрий Гарин.

Сексолог особенно подчеркнул, что секс не терпит сдерживания эмоций, поэтому нужно быть не только максимально открытым к своему партнеру, но и не научится принимать открытость другого.

«У всех разная оргазменная разрядка: у кого-то бурная, у кого-то слабая. Часто женщина при оргазме может засмеяться. Бывает и наоборот — идет эмоциональный выброс, и женщина начинает плакать. Проявлений оргазменной разрядки огромное множество, поэтому не сдерживайтесь, если вам хочется кричать или ругаться матом во время близости», — порекомендовал эксперт.

Важно помнить, что секс — это близость не только физиологическая. Поэтому никогда не будет лишним перед половым актом поговорить с партнером о ваших желаниях и фантазиях.