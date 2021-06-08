Как правильно выбирать черешню и клубнику

В беседе на радио Sputnik агроном Владимир Викулов объяснил, как при покупке понять, что клубника вкусная, а также рассказал, когда наступит пора лакомиться черешней.

Начало июня — разгар сезона клубники. Специалист по сельскому хозяйству подчеркнул, что лучше приобретать ягоды, выращенные неподалеку, ведь это товар очень скоропортящийся. Отдавать предпочтение стоит клубнике, которая продается в небольших лоточках и не имеет вмятин и пятен. Вкус ягод зависит от погодных условий.

Говоря о покупке черешни агроном призвал не торопиться — она еще не созрела. Черешня сейчас появляется самая ранняя, самая первая, она не самая качественная, по вкусу уступает основным сортам, которые будут созревать немного позже, но выращенная в парниках и на плантация черешня уже в продаже давно.