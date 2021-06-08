19-летняя эстонская блогер София Матвеев ответила мужчинам, которым не нравится маленькая женская грудь

«Да, быть женщиной на самом деле довольно сложно, я имею в виду не только внешность», - рассуждает блогер.

Матвеев говорит, что приходя в этот мир, ты не можешь выбрать, с каким телом родиться: «Во-вторых, какая разница, у кого какая грудь. Меняет ли это как-то человека (внутри, например), ведь грудь толком ничего не определяет. В-третьих, у всех женщин разная грудь, и это нормально. У некоторых различия более заметны, у некоторых вообще не видны. У многих мужчин, например, один сосок расположен выше, чем другой».

Девушка признается, что природа не одарила ее большой грудью, но ей все равно. «Я научилась любить себя такой, и мне абсолютно плевать на мнение какого-то маленького мальчика, мне плевать и на других мужчин! У меня есть мужчина уже почти три года, и он доволен моей плоской грудью. Ему нужно от жизни больше, чем только попа и грудь».

Матвеев понимает, что мальчикам-подросткам еще нужно долго расти и развиваться. «Чем старше вы становитесь, тем больше, я надеюсь, понимаете, что вы не найдете ​​женщину мечты, если будете просто искать девушку с желаемой грудью, с определенной попкой и телом, которые нарисовали в своем воображении».