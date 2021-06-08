Павел Глоба предрек исполнение мечты четырем знакам Зодиака в июне

По словам специалиста, в июне больше всего повезет Овнам, Тельцам, Ракам и Львам, и даже предстоящая ретроградность Меркурия ничего не сможет испортить.

Согласно прогнозам астролога, Овны к середине первого летнего месяца будут особенно успешны в любви. Люди, которые появились на свет под этим знаком Зодиака, смогут избежать жизненных трудностей. Глоба порекомендовал Овнам найти время для отдыха и отправиться в отпуск туда, куда давно мечтали попасть.

В июне Тельцов ожидает исполнение самых заветных желаний. Глоба посоветовал им не расслабляться, а продолжать двигаться к намеченной цели, чтобы не отпугнуть удачу. Эксперт отметил важность доведения до конца всех дел, которые были начаты летом, в противном случае это негативно отразится на дальнейшей судьбе.

У Раков мечты начнут сбываться лишь к концу июня, им будет везти во всех делах больше, чем остальным представителям зодиакального круга, поделился подробностями Глоба. Последние две недели месяца для Раков будут сказочными.