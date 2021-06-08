Как это классно: Илья Прусикин рассказал о сексе с Софьей Таюрской

В последнее время личная жизнь звезд Little Big вызывает чуть ли не больший интерес, чем их творчество. Причина очевидна: между звездами коллектива Ильей Прусикиным и Софьей Таюрской возникли чувства. Влюбленные долго скрывали свои отношения, но сейчас вовсю демонстрируют страсть на публике.

Разумеется, Софью сразу обвинили в причастности к распаду брака Прусикина. Вот только сам музыкант эти домыслы опроверг. «Мы с Ирой расстались в 2019 году. Сейчас 2021-й. Или я должен был до конца жизни оставаться один? Эти два события никак не связаны. Мы с Соней начали встречаться, потому что у нас обоих не было личной жизни. Наша личная жизнь — это съемки, разъезды, запись песен. Поучается, что мы и работаем вместе, и в отношениях состоим», — поделился артист в подкасте на YouTube-канале Данилы Поперечного.

До начала отношений Прусикина и Таюрскую связывали дружба продолжительностью в пять лет. Раньше звезды и предположить не могли, что будут встречаться, но все изменилось после совместной ночи. «Так бывает, когда пьяные друзья внезапно переспят. И после этого они вдруг понимают, как это классно. Только мы были не пьяные. Просто была какая-то вечеринка. Это первый случай в моей жизни, когда отношения начинаются не с ухаживаний. Между нами сразу была любовь», — подчеркнул музыкант.

Сейчас Ильич абсолютно счастлив рядом с избранницей. При этом о планах на будущее звезды не распространяются. Таюрская с пониманием относится к тому, что у Прусикина есть сын от предыдущих отношений. Она и сама хорошо общается с мальчиком.

«Я вижусь с Добрыней постоянно. Чуть ли не каждый день. Я перевез Иру с сыном в Москву, чтобы они были поближе. Вообще я всегда буду любить Иру. Глупо переставать любить человека просто из-за того, что вы расстались. Тем более, она родила мне такого невероятного сына. За это я всегда буду благодарен», — уверен музыкант.