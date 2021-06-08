Как это классно: Илья Прусикин рассказал о сексе с Софьей Таюрской
Илья Прусикин и Софья Таюрская больше не скрывают свои отношения. Как оказалось, роман звезд начался случайно, но зато они сразу почувствовали сильнейшую любовь, пишет «Стархит».
Илья Прусикин и Софья Таюрская больше не скрывают свои отношения. Как оказалось, роман звезд начался случайно, но зато они сразу почувствовали сильнейшую любовь, пишет «Стархит».
В последнее время личная жизнь звезд Little Big вызывает чуть ли не больший интерес, чем их творчество. Причина очевидна: между звездами коллектива Ильей Прусикиным и Софьей Таюрской возникли чувства. Влюбленные долго скрывали свои отношения, но сейчас вовсю демонстрируют страсть на публике.
Разумеется, Софью сразу обвинили в причастности к распаду брака Прусикина. Вот только сам музыкант эти домыслы опроверг. «Мы с Ирой расстались в 2019 году. Сейчас 2021-й. Или я должен был до конца жизни оставаться один? Эти два события никак не связаны. Мы с Соней начали встречаться, потому что у нас обоих не было личной жизни. Наша личная жизнь — это съемки, разъезды, запись песен. Поучается, что мы и работаем вместе, и в отношениях состоим», — поделился артист в подкасте на YouTube-канале Данилы Поперечного.
До начала отношений Прусикина и Таюрскую связывали дружба продолжительностью в пять лет. Раньше звезды и предположить не могли, что будут встречаться, но все изменилось после совместной ночи. «Так бывает, когда пьяные друзья внезапно переспят. И после этого они вдруг понимают, как это классно. Только мы были не пьяные. Просто была какая-то вечеринка. Это первый случай в моей жизни, когда отношения начинаются не с ухаживаний. Между нами сразу была любовь», — подчеркнул музыкант.
Сейчас Ильич абсолютно счастлив рядом с избранницей. При этом о планах на будущее звезды не распространяются. Таюрская с пониманием относится к тому, что у Прусикина есть сын от предыдущих отношений. Она и сама хорошо общается с мальчиком.
«Я вижусь с Добрыней постоянно. Чуть ли не каждый день. Я перевез Иру с сыном в Москву, чтобы они были поближе. Вообще я всегда буду любить Иру. Глупо переставать любить человека просто из-за того, что вы расстались. Тем более, она родила мне такого невероятного сына. За это я всегда буду благодарен», — уверен музыкант.
Поклонники же надеются, что роман звезд Little Big никак не повлияет на творчество группы. Недавно коллектив выпустил целый альбом каверов на известные зарубежные песни, который пришелся по вкусу публике. Так что можно сказать, что группа находится в идеальной творческой форме.