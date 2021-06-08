У нас роман: поменявшую образ Кристину Асмус не узнали на свежем фото с Милошем Биковичем
Для новой роли в кино Кристине пришлось вновь прибегнуть к услугам парикмахера, пишет Topnews.
Для новой роли в кино Кристине пришлось вновь прибегнуть к услугам парикмахера, пишет Topnews.
Партнером по съемкам для Асмус стал звезда сербского и российского кинематографа Милош Бикович. Надо отметить, что чувства юмора Кристине не отнимать, ведь после слухов о романе с женатым актером она тут же опубликовала фото с Милошем.
При этом актриса иронично заметила, что ждет заголовков о новом романе с сербом.
Для новой роли Кристине пришлось прибегнуть к услугам парикмахера, поскольку ее героиня носит по задумке сценаристов и продюсеров ленты короткую стрижку.
И если на фото с Биковичем стрижка не так и заметна, то на новом снимке Асмус показала портретное фото крупным планом, где видны все детали нового образа.
Напомним, ранее Кристина примеряла на себе образ жгучей брюнетки, а также остригала волосы под каре во время интервью и фотосъемки для журнала «Люди говорят». В обоих случаях фанаты были в восторге от изменений актрисы. Отметим, что в новом образе не все фанаты сразу признали актрису на фото.