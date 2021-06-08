У нас роман: поменявшую образ Кристину Асмус не узнали на свежем фото с Милошем Биковичем

Актриса Кристина Асмус на протяжении последнего месяца находится в Калининграде на съемках нового фильма под названием «Хочу замуж», который выйдет в прокат в феврале следующего года.

Партнером по съемкам для Асмус стал звезда сербского и российского кинематографа Милош Бикович. Надо отметить, что чувства юмора Кристине не отнимать, ведь после слухов о романе с женатым актером она тут же опубликовала фото с Милошем.

При этом актриса иронично заметила, что ждет заголовков о новом романе с сербом.

Для новой роли Кристине пришлось прибегнуть к услугам парикмахера, поскольку ее героиня носит по задумке сценаристов и продюсеров ленты короткую стрижку.

И если на фото с Биковичем стрижка не так и заметна, то на новом снимке Асмус показала портретное фото крупным планом, где видны все детали нового образа.

«Ну как вам?» – поинтересовалась Кристина у своей аудитории.