Фанаты «вычислили» предполагаемую новую избранницу мужа Ксении Бородиной

Поклонники Ксении Бородиной подозревают, что у ее супруга роман с подругой телеведущей. К такому выводу фолловеры пришли, сопоставив два снимка.

На своей странице в Instagram Курбан выложил свое фото, где запечатлен лежащим на синем диване. Мужчина позирует на фоне букета крупных роз.

Букет, похожий и по цвету, и по количеству роз запечатлела и звездный косметолог Аида Гаджиева. Врач и по совместительству подруга Бородиной выложила на своей странице в Instagram показала себя, сидящей на том же диване — на фоне цветы, которые девушка судя по всему получила в подарок на свой день рождения.

«Спасибо всем огромное за теплые нежные веселые, а порой и неожиданные поздравления! Мне очень приятно, что никто из вас не забыл о моем празднике и я надеюсь, что все вами сказанное обязательно сбудется», — подписала снимок Гаджиева.