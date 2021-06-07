СМОТРИ ⟩ Королева поразила фанатов невероятно похудевшей фигурой

После скандалов с изменами мужа артистка изменилась до неузнаваемости. Сейчас она весит 56 килограммов, но всё ещё недовольна результатом. По словам исполнительницы, вес всё время «гуляет» от 56 до 60 килограмм, поэтому ещё пару лишних кило ей скинуть не помешает.

На «Премии» Наташа Королева появилась в сопровождении мамы Людмилы Порывай. Поклонники отметили, что для своих 75 лет мать артистки выглядит отлично. Мама сопровождала знаменитую дочь не случайно.

У сына сессия, поэтому не смог прийти. А муж готовится к премьере спектакля, поэтому сегодня я выгуливаю маму. Только полюбуйтесь, как она у меня замечательно выглядит. А ведь ей в этом году исполнилось 75!

— похвалилась артистка.