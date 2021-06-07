Почему в Эстонии машины старше, чем в России и в других странах Европы?

«В России средний возраст легковых автомобилей на начало 2021 г. составил 13,9 года, — сообщил исполнительный директор агентства «АВТОСТАТ» Сергей Удалов. — Средний возраст автопарка в Европе — 11,5 года. Самый молодой парк в Люксембурге — 6,5 года, Великобритании — 8 лет и Австрии — 8,3 года. А вот в Восточной Европе автомобили действительно старше, чем в России. В Хорватии средний возраст — 14,6 года, в Чехии — 14,9, в Румынии — 16,5, в Эстонии — 16,7, в Литве — 16,8. Первое, от чего зависит возраст автопарка, — благосостояние населения. Чем обеспеченнее страна, тем моложе там машины. На государства Восточной Европы также влияет прошлое. Это бывшие соцстраны, а при социализме не было привычки часто менять машины. Кроме того, туда было завезено много хороших автомобилей из Западной Европы, которые могут эксплуатироваться довольно долго».