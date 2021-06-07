Почему в Эстонии машины старше, чем в России и в других странах Европы?
Читатель портала «Аргументы и Факты» обратился в редакцию со следующим вопросом: «Говорят, что возраст автомобилей в России даже меньше, чем в Прибалтике. Это так?».
Читатель портала «Аргументы и Факты» обратился в редакцию со следующим вопросом: «Говорят, что возраст автомобилей в России даже меньше, чем в Прибалтике. Это так?».
На вопрос читателя отвечает эксперт:
«В России средний возраст легковых автомобилей на начало 2021 г. составил 13,9 года, — сообщил исполнительный директор агентства «АВТОСТАТ» Сергей Удалов. — Средний возраст автопарка в Европе — 11,5 года. Самый молодой парк в Люксембурге — 6,5 года, Великобритании — 8 лет и Австрии — 8,3 года. А вот в Восточной Европе автомобили действительно старше, чем в России. В Хорватии средний возраст — 14,6 года, в Чехии — 14,9, в Румынии — 16,5, в Эстонии — 16,7, в Литве — 16,8. Первое, от чего зависит возраст автопарка, — благосостояние населения. Чем обеспеченнее страна, тем моложе там машины. На государства Восточной Европы также влияет прошлое. Это бывшие соцстраны, а при социализме не было привычки часто менять машины. Кроме того, туда было завезено много хороших автомобилей из Западной Европы, которые могут эксплуатироваться довольно долго».
Как вы считаете, какой оптимальный срок для смены автомобиля? Вы согласны с мнением эксперта? Пишите комментарии.