Проблемы со здоровьем подкосили жизнь Полины Гагариной

В 2014 году Полина Гагарина снова вышла замуж – за фотографа Дмитрия Исхакова. В 2017 году у пары родилась дочь Мия. Пара развелась в конце прошлого года. Муж до последнего пытался спасти брак, но точку в отношениях поставила сама артистка.

Исхаков рассказал, что их расставанию предшествовал непростой период. Фотограф был уверен, что он и Полина Гагарина смогут справиться с трудностями, но это оказалось не так. В конечном итоге певица сама решила поставить точку, фотограф долго не мог в это поверить.

Дмитрий Исхаков и Полина Гагарина прожили в браке шесть лет. Их считали одной из самых красивых и гармоничных пар. Новость о разводе стала шоком для всех, в том числе и для самого Исхакова.

По словам 43-летнего фотографа, у них был сложный период, который отдалил их друг от друга. Пара в течение нескольких месяцев очень часто летала в Китай. Там певица участвовала в одном непростом проекте. Также были проблемы со здоровьем. Все это подкосило личную жизнь.

«Это было очень тяжело. По 16 часов мы добирались в один конец (самолет, автобус, поезд, автобус) и через день — обратно. Было очень много непростых моментов, связанных и с логистикой, и со здоровьем, и с самим проектом»,

– рассказал бывший муж Полины Гагариной.