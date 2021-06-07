Проблемы со здоровьем подкосили жизнь Полины Гагариной
Личная жизнь Полины Гагариной насыщена взлетами и падениями. В 2007 году она вышла замуж за актера Петра Кислова. В том же году артистка родила сына, пишут Дни.
Личная жизнь Полины Гагариной насыщена взлетами и падениями. В 2007 году она вышла замуж за актера Петра Кислова. В том же году артистка родила сына, пишут Дни.
В 2014 году Полина Гагарина снова вышла замуж – за фотографа Дмитрия Исхакова. В 2017 году у пары родилась дочь Мия. Пара развелась в конце прошлого года. Муж до последнего пытался спасти брак, но точку в отношениях поставила сама артистка.
Исхаков рассказал, что их расставанию предшествовал непростой период. Фотограф был уверен, что он и Полина Гагарина смогут справиться с трудностями, но это оказалось не так. В конечном итоге певица сама решила поставить точку, фотограф долго не мог в это поверить.
Дмитрий Исхаков и Полина Гагарина прожили в браке шесть лет. Их считали одной из самых красивых и гармоничных пар. Новость о разводе стала шоком для всех, в том числе и для самого Исхакова.
По словам 43-летнего фотографа, у них был сложный период, который отдалил их друг от друга. Пара в течение нескольких месяцев очень часто летала в Китай. Там певица участвовала в одном непростом проекте. Также были проблемы со здоровьем. Все это подкосило личную жизнь.
– рассказал бывший муж Полины Гагариной.
После развода фотограф больше не хочет сотрудничать с певицей. Он смог сохранить нормальные отношения с дочерью и тещей. Личную жизнь Исхаков пока не устраивает.