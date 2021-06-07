Как ведут себя знаки Зодиака на вечеринках?

Овен

Овен любит быть в центре внимания, и если даже вечер складывается по другому сценарию, в конце вечера однозначно Овен займет свои лидирующие позиции, оказавшись не в первом ряду, а на самой сцене. В любой компании Овнов любят и ждут с нетерпением. Присутствие на вечере Овна — половина успеха всего мероприятия.

Телец

Изначально Тельцы чаще всего занимают выжидательные позиции. Они могут скромно устроиться поудобнее в стороне и присматриваться. Если им не комфортно — могут покинуть любое мероприятие, а если все происходящее по душе, то Телец покинет дальний угол и удивит всем своим перевоплощением. По крайней мере, своих людей он обязательно притянет обаянием и веселой натурой.

Близнецы

Интереснейшие персонажи. Они способны из гостя преобразиться в главную фигуру вечера. Они способны перевести русло и обернуть реки вспять. Вечеринка была посвящена показу одежды? Не удивляйтесь, что вы можете внезапно оказаться на литературном вечере.

Активны, всегда знают что говорить и умеют себя зарекомендовать, как интереснейшие собеседники!

Рак

Раки любят веселиться и веселить. Яркая натура возьмет свое. Инициатива может быть перехвачена мгновенно, если Рак поймает кураж. Скорее всего вечер будет иметь продолжение. Отличные «заводилы», с чувством юмора и неиссякаемой энергией.

Лев

Потенциально Лев всегда знает, что любая вечеринка в его руках, но на первом месте — зона комфорта самого Льва. Покинуть вечеринку в самом разгаре, если что-то пошло не так? Нет. Лев останется, но изменит правила. Способен создать свою вечеринку внутри любого мероприятия. Своего Лев не упустит.

Дева

Предпочитают не брать на себя первые роли. Им спокойнее и комфортнее, когда их не беспокоят, при этом с уважением относятся к их присутствию. Для Дев важно чувствовать, что они на своем месте, большего им не надо. Способны поддержать чужую инициативу. Поддаются безумствам, но только если чувствуют безопасность.

Весы

Вечеринки — не первостепенно для Весов. Они любят энергию толпы, но все дозировано. Танцы и эйфория до утра не всегда по душе Весам. Предпочитают мероприятия узкого круга.

Скорпион

Для Скорпиона важно чувствовать общую «волну» мероприятия. Они активны, довольно раскрепощены, но никогда не расслабляются на все 100. Полное раскрытие может произойти только при ощущении, что в воздухе царит дружелюбие и особенно они ценят интеллектуальную сторону. Способны променять общее веселье на тихую беседу в стороне.

Стрелец

Нельзя назвать Стрельцов специалистами по вечеринкам. Им так бывает хорошо с самими собой, что это может заменить любую компанию. Однако и среди друзей или гостей не растеряются. Могут завладеть вниманием, но долго держать на себе свет рамп не будут. И только если есть конкретная цель — сделают все, чтобы их запомнили.

Козерог

Дайте повод Козерогу — он возьмет свое. Положительно относятся к разного рода мероприятиям. Могут удивить своим ярким появлением, умением «зажечь», «раскачать», задать тон мероприятию. В компаниях любят Козерогов, зная, что им есть чем удивить.

Водолей

Девиз — «по настроению». Способны сами устраивать роскошные вечеринки. Любят сюрпризы, внимание общества, особенно интересных людей. Не позволяют себе и другим пренебрежительно и неуважительного отношения, даже в форме шутки. Ценят уют, красоту и комфорт.

Рыбы