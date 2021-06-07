Вслед за Грачевским: умер второй создатель «Ералаша» Валерий Лонской

Причиной смерти стал коронавирус. Народный артист находился в больнице в Коммунарке.

Супруга режиссера Надежда также была госпитализирована и сейчас находится в реанимации. Об этом также сообщил в своем Facebook кинокритик Андрей Плахов.

Лонской родился в Хабаровске. В 1970 году окончил Всероссийский государственный институт кинематографии имени С. А. Герасимова.

Режиссер снял такие фильмы, как «Белый ворон», «Барханов и телохранитель», «В лазоревой степи», «Свой крест», и сюжеты для киножурнала «Ералаш».

Лонской был председателем Союза кинематографистов Москвы, а также руководил режиссерской мастерской ВГИКа.