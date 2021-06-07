«Бендер. Начало»: как снимается самая главная премьера года

А ведь хочется же сделать что-то со столь сочным героем, как Бендер! Он ведь так и просится на экран! Как же быть? Фантазировать!

Именно этим занялись авторы фильма «Бендер. Начало». Никакого отношения к книгам Ильфа и Петрова картина не имеет: из них позаимствованы лишь ключевые персонажи — сам Остап и его отец Ибрагим Бендер (впрочем, факт отцовства на протяжении фильма остается вопросом дискуссионным).

Сергей Безруков, которому достался образ Ибрагима, подчеркивает, что это именно фантазия на тему того, как все могло быть. В итоге нафантазировали примерно следующее: юный Ося Задунайский в 1919 году знакомится с опытным аферистом Бендером, и «турецкоподданный» берется за обучение перспективного юноши. Тот еще не разобрался, к чему лежит его мятущаяся душа — хочется и легких деньжат срубить, и девчонок красивых любить.

Зрителям предстоит понаблюдать за тем, как под чутким руководством маэстро Ибрагима юный нахал превращается в будущего великого комбинатора. Впрочем, комбинировать Остапу предстоит уже на этапе обучения, ведь вместе со своим наставником и, возможно, папой, ему предстоит выкрасть не абы что, а золотой царский жезл.

Интересно, что «Бендер. Начало» станет в прямом смысле слова началом — речь о серии фильмов об Ибрагиме и Остапе. Планируется выпустить четыре картины, причем первые две выйдут практически одна за другой. За «Началом» последует картина «Бендер: Золото империи». Чуть позднее фильмы появятся в телеэфире (их покажет канал «Россия»). Похожий формат показа был у саги о приключениях юного Гоголя, и это неслучайно — в обоих случаях одним из продюсеров проекта выступает Александр Цекало. пишет teleprogramma.pro.