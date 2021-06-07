Пн, 7.06.2021
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«Думал, мы справимся, но ошибался»: Дмитрий Исхаков пытался спасти брак с Полиной Гагариной

Дмитрий Исхаков и Полина Гагарина ФОТО: Instagram

В конце прошлого года Гагарина и Исхаков оформили развод. Как выяснилось, Дмитрий до последнего пытался сохранить брак с артисткой, и желание Полины расстаться стало для него неприятным сюрпризом, пишет Стархит.

Шесть лет просуществовал брак Полины Гагариной и фотографа Дмитрия Исхакова. Брак артистки до последнего считался одним из самых крепких в российском шоу-бизнесе. Но неожиданно для всех в прошлом году пара объявила о расставании. Инициатором разрыва стала певица. Исхакову ничего не оставалось, как смириться с ее желанием.

Думаю, нас сильно подкосил период, когда мы в течение нескольких месяцев по два раза в неделю летали в Китай: там Полина принимала участие в одном проекте. Это было очень тяжело. По 16 часов мы добирались в один конец (самолет, автобус, поезд, автобус) и через день — обратно. Мы держались вместе. Это было важно. В тот период в Китае было очень много непростых моментов, связанных и с логистикой, и со здоровьем, и с самим проектом. Мне казалось, если мы вместе это пройдем, то справимся со всем. Я ошибался,

— откровенничает 43-летний фотограф.

Недавно появились слухи о том, что Дмитрий смог устроить личную жизнь. Но, по его собственному признанию, он пока одинок и влюблен в... работу.

Не ищу замены или компенсации. Сильно занят сейчас воспитанием дочери, проектами и работой. Конкретно в данный момент я один, не в отношениях. Что будет завтра, никто не знает. Я не вижу ничего страшного в том, чтобы быть одному. Моя нервная система дорога̒ мне как память, а нервные клетки, как известно, не восстанавливаются. Это понимание приходит с опытом,

— отмечает он.

Несмотря ни на что, Дмитрию удалось сохранить общение с близкими бывшей жены.

Удалось сохранить добрые отношения с тещей — и я это ценю. Насчет поработать в будущем с Полиной... Думаю, мы уже достаточно поработали. У нас есть прекрасные снимки и видео. Я снял ей клип, много монтировал для нее. Мы все сделали, что могли. Мы все сказали,

— подчеркнул фотограф в интервью Passion.ru.

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