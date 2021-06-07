«Думал, мы справимся, но ошибался»: Дмитрий Исхаков пытался спасти брак с Полиной Гагариной

Шесть лет просуществовал брак Полины Гагариной и фотографа Дмитрия Исхакова. Брак артистки до последнего считался одним из самых крепких в российском шоу-бизнесе. Но неожиданно для всех в прошлом году пара объявила о расставании. Инициатором разрыва стала певица. Исхакову ничего не оставалось, как смириться с ее желанием.
Думаю, нас сильно подкосил период, когда мы в течение нескольких месяцев по два раза в неделю летали в Китай: там Полина принимала участие в одном проекте. Это было очень тяжело. По 16 часов мы добирались в один конец (самолет, автобус, поезд, автобус) и через день — обратно. Мы держались вместе. Это было важно. В тот период в Китае было очень много непростых моментов, связанных и с логистикой, и со здоровьем, и с самим проектом. Мне казалось, если мы вместе это пройдем, то справимся со всем. Я ошибался,
— откровенничает 43-летний фотограф.
Недавно появились слухи о том, что Дмитрий смог устроить личную жизнь. Но, по его собственному признанию, он пока одинок и влюблен в... работу.
Не ищу замены или компенсации. Сильно занят сейчас воспитанием дочери, проектами и работой. Конкретно в данный момент я один, не в отношениях. Что будет завтра, никто не знает. Я не вижу ничего страшного в том, чтобы быть одному. Моя нервная система дорога̒ мне как память, а нервные клетки, как известно, не восстанавливаются. Это понимание приходит с опытом,
Несмотря ни на что, Дмитрию удалось сохранить общение с близкими бывшей жены.
Удалось сохранить добрые отношения с тещей — и я это ценю. Насчет поработать в будущем с Полиной... Думаю, мы уже достаточно поработали. У нас есть прекрасные снимки и видео. Я снял ей клип, много монтировал для нее. Мы все сделали, что могли. Мы все сказали,
— подчеркнул фотограф в интервью Passion.ru.