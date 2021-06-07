Баснословные деньги: озвучен неприличный гонорар Бузовой за роль в театре

Певица рассказала, что ее пригласили во МХАТ. В спектакле «Чудесный грузин» артистка сыграет роль Беллы Шанталь, очаровательной певицы, которая впоследствии станет шпионкой. Художественный руководитель театра отметил, что звезда будет играть сама себя, а персонаж является крайне глубоким и противоречивым. По его словам, сама героиня «вызывает усмешку».

По словам Ольги Бузовой, роль в театре – ее давняя мечта. С самого детства она мечтала стать актрисой. Теперь Эдуард Бояков предоставил ей возможность попробовать себя на большой сцене. Премьерные спектакли пройдут 11 и 12 июня.

Многие пользователи возмутились тем фактом, что зарплата театрального актера совсем невелика, а поющая ведущая будет занимать чье-то место. Журналисты выяснили, какую сумму получит знаменитость за два спектакля и несколько репетиций. Оказалось, что, по условиям контракта, гонорар Ольги составляет приблизительно 5700 евро.