Баснословные деньги: озвучен неприличный гонорар Бузовой за роль в театре
Недавно Ольга Бузова шокировала поклонников новостью о том, что теперь она стала театральной актрисой. Журналисты выяснили детали, передают Дни.
Недавно Ольга Бузова шокировала поклонников новостью о том, что теперь она стала театральной актрисой. Журналисты выяснили детали, передают Дни.
Певица рассказала, что ее пригласили во МХАТ. В спектакле «Чудесный грузин» артистка сыграет роль Беллы Шанталь, очаровательной певицы, которая впоследствии станет шпионкой. Художественный руководитель театра отметил, что звезда будет играть сама себя, а персонаж является крайне глубоким и противоречивым. По его словам, сама героиня «вызывает усмешку».
По словам Ольги Бузовой, роль в театре – ее давняя мечта. С самого детства она мечтала стать актрисой. Теперь Эдуард Бояков предоставил ей возможность попробовать себя на большой сцене. Премьерные спектакли пройдут 11 и 12 июня.
Многие пользователи возмутились тем фактом, что зарплата театрального актера совсем невелика, а поющая ведущая будет занимать чье-то место. Журналисты выяснили, какую сумму получит знаменитость за два спектакля и несколько репетиций. Оказалось, что, по условиям контракта, гонорар Ольги составляет приблизительно 5700 евро.
Как относятся к такому повороту событий артисты театра, работающие там годами, остается только гадать. Пока Ольга Бузова активно готовится к спектаклям и сообщает подписчикам о своих успехах, а увидеть ее на сцене поклонники смогут уже очень скоро.