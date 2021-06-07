Умер сценарист фильмов «Мимино» и «Кин-дза-дза» Резо Габриадзе

Резо Габриадзе родился в 1936 году в городе Кутаиси. Он написал сценарии более чем 35 фильмов, в том числе «Не горюй!», «Мимино», «Чудаки», «Кин-дза-дза!», «Необыкновенная выставка», «Паспорт». В 1981 году Габриадзе основал Тбилисский театр марионеток.

Габриадзе — один из авторов памятника Чижику-Пыжику, который был установлен в ноябре 1994 года на Фонтанке у Первого Инженерного моста в Петербурге. Скульптор также создал памятник «Нос майора Ковалева» в честь героя повести «Нос» Николая Гоголя, его установили на фасаде дома на проспекте Римского-Корсакова. В Одессе в 1995 году была открыта скульптурная композиция «Памятник герою одесских анекдотов Рабиновичу» работы Габриадзе.