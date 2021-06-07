Будет девочка: Рудковская готовится к родам
Продюсер Яна Рудковская воспитывает четверых сыновей. При этом она не никогда не скрывала, что мечтает родить девочку.
Продюсер Яна Рудковская воспитывает четверых сыновей. При этом она не никогда не скрывала, что мечтает родить девочку.
На днях Яна обратилась за помощью к звездному психологу Инне Тлиашиновой, которая пообещала ей помочь с этим вопросом уже в самое ближайшее время. Как выяснилось, у Рудковской была серьезная проблема, которая мешала ей родить малышку.
Перед встречей с Инной Рудковская заметно нервничала. Не каждый день ей приходится раскрывать свои самые сокровенные тайны.
– Я – человек бизнеса, сильная, – заявила продюсер. – Никогда в жизни не обращалась к психологам. Но теперь думаю, что мне надо сделать разбор. Своими силами – не получается.
Рудковская не скрывает: с Евгением они мечтают о дочке все 14 лет, что живут вместе. Но бог пока не дает: в их браке на свет появились два мальчика.
– Материнство – это тяжелый путь, даже по здоровью, – продолжила Рудковская. – Мне – 46 лет. Для любой женщины материнство – это не только приятные ощущения, но и очень тяжелый путь, сложный. Надо было думать о родах раньше. Но раньше было некогда. И не получалось, если честно. Моя мечта, чтобы родилась девочка.
Для будущей дочки Рудковская даже выбрала имя. Она уверяет: если бог ей пошлет ей дочь, назовет ее Катей. Во время встречи с Рудковская Инна нашла целый ряд причин, которые не позволили Яне пока стать матерью девочки.
Ситуацию жены Плющенко Тлиашинова разбирала больше сорока минут. Яна призналась, что в отношениях с мужем она испытывает некоторое напряжение.
– Мы с Женей вместе 14 лет, – поделилась Яна. – Мы – как одно целое. Семья – это намного большее, чем первая любовь, секс. Но у нас разница в возрасте с ним 7 лет. И ты постоянно переживаешь, что тебе скоро будет 50, а муж моложе. И из-за этого ты постоянно себя должна держать в форме. Я на два килограмма поправилась на Мальдивах и теперь их надо скидывать. Возраст – это не комплекс, а умение себя держать в форме. Когда живешь со спортсменом, у которого каждая мышца видна, ты должна соответствовать, чтобы муж тобой гордился.
Вскоре психолог заявила, что Рудковская слишком сфокусирована на Плющенко. И при этом не так сильно – на дочке. Инна выяснила, что у Рудковской есть еще одна проблема, которая не дает ей родить девочку. Как оказалось, что отношения Яны с родной мамой.
– У мамы заложился страх потери ребенка, – сообщила Инна. – Потому как вы – единственный ребенок в семье. И вам на подсознательном уровне передался ее страх.
Во время разбора ситуации с психологом Яна пообщалась и со своей мамой, и со своей умершей бабушкой. Инна посоветовала делать это чаще. В идеале – поставить ее фотографию на прикроватной тумбочке и говорить спасибо за то, что благодаря ей она появилась на свет. В конце разбора Рудковская уже не могла сдерживать слез.
– У меня ком в горле, все пересохло, – заявила Яна. – Я заплакала, хотя этого почти никогда не делаю. А еще очень вспотела.
Инна сочла состояние Рудковской вполне нормальным, пишет sobesednik.ru.