Названы пять знаков Зодиака, чаще всего страдающих от полноты

Известный российский астролог Галина Янко назвала знаки Зодиака, представители которых чаще всего страдают от полноты. По словам специалиста, в группе риска находятся Тельцы, Львы, Раки, Стрельцы и Рыбы. В каждом случае это объясняется разными факторами, однако рожденных под этими знаками объединяет одно: им всегда следует соблюдать правильную диету и следить за собой, не пренебрегая походами в спортзал. В противном случае они могут столкнуться с лишним весом.

Рейтинг полных людей возглавляют Тельцы (20 апреля — 20 мая), которые обычно обожают вкусно поесть и ни в чем себе не отказывают. Обычно они любят сладкое, фастфуд, перекусы на ходу. А вот активный образ жизни, напротив, терпеть не могут. Разумеется, в конечном итоге все это сказывается на фигуре. Янко говорит, что в группе риска находятся абсолютно все Тельцы.

«Пристрастие к высококалорийной пище оборачиваются против Тельца, награждая его лишним весом. К тому же этот знак совсем не любит двигаться и утруждать себя физическими нагрузками, что способствует появлению дополнительного веса», — объясняет Галина Янко.

На втором месте антирейтинга находятся Львы (23 июля — 22 августа), которых сильно подводит любовь к красивой жизни и удовольствиям. Стремясь к наслаждению, они привыкли ни в чем себе не отказывать. Отсюда — излишества в пище. Кроме того, независимые Львы редко интересуются мнением окружающих, поэтому к советам знакомых или диетологов прислушиваются крайне редко.

«Если они желают на ночь съесть сочную рульку или шоколадный торт, то точно не откажут себе. Часто они могут съесть больше, чем положено по норме, потому что склонны переедать в период грусти и хандры. С таким пристрастием к еде не стоит удивляться второму подбородку или полным ножкам. Спасет от лишнего веса активный образ жизни. Старайтесь больше двигаться», — советует Янко.

В тройке лидеров по полноте также находятся Раки (22 июня — 22 июля), которые любят вкусно поесть и очень часто не отдают себе отчета в объеме съеденного. Представители этого знака чаще всего обожают готовить, что тоже в конечном счете не может сказываться на фигуре. Наконец, Раки также предпочитают пассивный образ жизни.