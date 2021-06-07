Николай Цискаридзе: «Пока у мужчины есть потенция, он живой»

47-летний Николай Цискаридзе всегда стремился только к совершенству, и на этом пути его ничто не могло остановить. Артист всю жизнь работал не покладая рук и получил заслуженную славу и всеобщее признание. Сегодня он рассказал, что надеется всегда «быть в седле» и в своей интимной жизни.

«Потому что пока у мужчины есть потенция и тяга к женщинам, он живой», — заявил народный артист в новом выпуске «ДНК-шоу» на телеканале «Пятница!».

Цискаридзе поделился личной историей своей семьи: «Деду было больше 80 лет, не один инфаркт позади, но у него была молодая жена для основной мужской жизнедеятельности! Моя мама всегда этому удивлялась, потому что она была старше его жены!»

Когда расшифровка ДНК-теста показала, что в семейном древе артиста присутствуют французские корни, Николай Максимович признался, что в нем есть присущая французам циничность. «Во мне есть этот снобизм, есть брезгливость к грязи, присутствующей во взаимоотношениях между людьми, и это меня спасло от огромного количества ошибок», ­— утверждает Цискаридзе.