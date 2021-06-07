Виктор Дробыш потребовал с Самбурской 150 000 евро, а Настасья просит в суде свободы

Разбирательства между Дробышем и Самбурской начались еще год назад: артистка захотела оставить себе все песни, а договор с продюсером признать недействительным, так как недовольна результатами сотрудничества. Но суд отказал в удовлетворении почти всех ее требований.

Виктор Яковлевич же, после обвинений и оскорблений в свой адрес, решил ответить симметрично. Месяц назад он подал в Савеловский суд Москвы иск с требованием к пока еще подопечной вернуть вложенные в ее раскрутку средства.

«В иске два пункта. Дробыш просит взыскать с Тереховой А. А. (настоящая фамилия Самбурской — прим. ред.) затраты, понесенные продюсерским центром в ходе работы — 13 миллионов 313 тысяч рублей. А также взыскать процент с ее доходов в качестве упущенной выгоды. Слушание дела назначено на 12 июля», — прокомментировали «СтарХиту» в пресс-службе.

Сотрудничество продюсера и артистки продолжалось порядка четырех лет и по документам длится по сей день. Это значит, что Самбурская по-прежнему должна перечислять ему часть своих доходов. Недавно она призналась, что практически полностью ограничена в творческой деятельности, в том числе, и по проектам не связанным с Дробышем. Чтобы расторгнуть контракт хотя бы в ближайшее время Настасья неделю назад подала новый иск — рассмотрение состоится 2 июля.

По словам Виктора Яковлевича, они работали согласно определенной договоренности, по которой 70% гонораров уходило ему, а 30 — подопечной. При этом никто не заставлял ее соглашаться на такие условия. Продюсер сформировал для нее полноценную 40-минутную программу, лично записывал песни, разрешал в любое время пользоваться музыкальной студией. А также помогал в личных делах — к примеру, договорился о хорошей скидке на квартиру в центре Москвы и машину «Бентли».