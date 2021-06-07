Российский шестикратный чемпион мира по хоккею найден мертвым

Со ссылкой на слова родных он рассказал, что накануне спортсмен спокойно лег спать, но утром не проснулся. Его тело нашли родные. Ишекельдин был популяризатором российского хоккея, любил путешествовать по миру и строго соблюдал режим..

В связи с кончиной спортсмена, Федерация хоккея с мячом РФ, тренерский штаб и мужская национальная сборная выражают соболезнования родным и близким спортсмена. Известно, что Ишкельдин в этот сезон выступал за «Енисей» (Красноярск). В составе клуба стал чемпионом России. На счету у спортсмена – пять званий чемпиона РФ и троекратная победа на Кубке чемпионов. Также Ишекельдин шесть раз становился чемпионом мира по хоккею с мячом в составе российской сборной.