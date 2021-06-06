Netflix приобрел права на фильм Ксении Собчак о скопинском маньяке

Об этом стало известно благодаря комментарию под постом главного редактора журнала Esquire Сергея Минаева, который высказал недовольство недавней премией МУЗ-ТВ и, в частности, комментариями Ксении.

Телеведущая заявила, что цепляла всех одинаково – и молодых и старых участников, а потом раскрыла информацию о продаже документального фильма. «Да, и, кстати, Netflix берет наш фильм про маньяка. Который так тебя «не по-старчески» задел. Так что поздравь», – рассказала Собчак.

Напомним, скопинским маньяком называют Виктора Мохова, который вышел на свободу после 17 лет тюрьмы. Он держал в подвале своего дома двух девушек три года и семь месяцев. Елена и Екатерина несколько раз забеременели и были сильно истощены, так как насильник издевался над ними и пытался подчинить своей воле. Чудом они смогли передать записку, где была описана их ситуация. Девушка, получившая сообщение, рассказала об этом оперативникам, которые вышли на след маньяка и задержали его.

Интервью с Моховым пытались заполучить многие. По слухам, один из федеральных каналов предлагал ему около двух миллионов рублей (22 500 евро), но он не спешил общаться. В итоге в фильме Собчак есть фрагменты с прямой речью Виктора.

Фильм Ксении вызвал неоднозначную реакцию в Сети, многие критиковали ее и говорили, что такое нельзя показывать. Также всех удивила фраза, что скопинский маньяк хочет заняться одной из жертв.



