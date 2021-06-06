Кети Уйбомяги об Ану Саагим: она не контролирует то, что говорит

«Это просто Ану. Я сейчас очень счастлива и спокойна, у меня сейчас много проектов и работы, некогда думать о всякой ерунде», - говорит Уйбомяги.

«Я очень люблю Ану, но что поделать, если иногда она не контролирует то, что говорит. Я думаю, она не хотела ничего плохого о нас говорить. И я не поменялась, любовь меня поменяла. Насколько я себя вижу, эти отношения пошли мне на пользу. Мы очень много с Анзором разговариваем о том, как себя развивать, что и как менять, чтобы стать лучше. Это самое важное в отношениях», - считает Кети.

Певица познакомилась с магом на проекте «Битва экстрасенсов Эстонии» два года назад. На сегодняшний день они помолвлены и этим летом будет свадьба: «В Грузии делают две свадьба: одну проводят родители жениха, вторую — невесты. Хочу, чтобы свадьба была в Грузии, и чтобы было тепло. Я — нетрадиционная женщина, и у нас нетрадиционные отношения».

«У нас не было любви с первого взгляда. Скорее сначала было уважение. Раньше я была уверенна, что не буду встречаться с коллегой. В последний день съемок мы поболтали, и все лето я его избегала. Но Анзор уже давно знал, что встретит девушку на букву «К» из другой страны», - добавила девушка.



