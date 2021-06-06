Помощник Марины Федункив рассказал о перенесенной ей операции

На видеокадрах, опубликованных одним из телеграм-каналов, 49-летняя Федункив выходит из больницы, опираясь на костыли. Газеты запестрели заголовками: «У Марины Федункив отказали ноги».

Неужели сказалась застарелая травма? Год назад на съемках клипа Николай Басков случайно травмировал Федункив. Актриса сильно ушибла руку и колено, но шутила, что на ней все заживет как на собаке. Мама Коляна с юмором относится ко всем жизненным невзгодам. Все бытовые заботы Федункив тащит на своих хрупких плечах. Опереться ей не на кого.

И тем не менее Федункив уверяет, что она пользуется бешенной популярностью у противоположного пола. С недавних пор актриса большой знаток мужских достоинств.

Марина Федункив, актриса: «Письки мне высылают, письки мне в Instagram высылают в директ, вот и все. Ткну в какую-нибудь письку — может быть, и ухажер будет».

На вопрос, занято ли ее сердце, актриса отвечает: «Занято искусственным клапаном, пока лечимся». Сейчас за больной Федункив ухаживает помощник. По телефону он признается, что актрисе провели операцию. Но, по его словам, чувствует себя актриса нормально — просто воспалился мениск на колене.

Помощник Марины Федункив: «То, что пишут, что у нее там отказывают руки, ноги, что она на госпитализации — это все полная чушь! Плановая операция, все хорошо прошло. Сейчас Марина восстанавливается. Все прекрасно».



