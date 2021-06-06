«Хоть не лифчик поверх рясы»: РПЦ и публика раскритиковали «бородатую» Ваенгу

Так, в шоу Первого канала «Три аккорда» она выбрала для исполнения песню Михаила Круга «Золотые купола», попутно облачившись в монашескую рясу и прикрепив бороду и усами, пишет TopNews.ru.

Оценить всю глубину творческого посыла образа публика не смогла. Зрителям подобное напомнило другой сомнительный образ – трансгендера Кончиты Вурст.

Кроме того, на образ певицы обратило внимание руководство Русской православной церкви.

Замглавы синодального отдела Московского патриархата по связям со СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил, что РПЦ против подобных спекуляций на образах священников.

Как сообщает телеграм-каналу «Подъем» со ссылкой на представителя РПУ, ранее бородатых женщин выставляли на ярмарках, а теперь их показывают на ТВ.

Также Кипшидзе отметил, что традиция, когда артисты используют образ батюшки в творчестве, чтобы привлечь внимание публики, «набила оскомину».

Оценили выступление певицы и пользователи Сети. По их словам, образ певицы симпатии не вызывает.

«Что в последнее а время с эстрадой? Мужики в платьях, бабы с щетиной»; «Хорошо хоть не лифчик поверх рясы»; «Можно смело на Евровидение», – сетовали они на творческий провал исполнительницы.



