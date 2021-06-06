Бузова сыграет в спектакле про молодого Сталина

Артистка заявила в соцсетях, что в новой постановке будет «играть и петь». «Это просто невероятно. Я так счастлива. Теперь я каждый свой день провожу на культовой сцене с легендами и репетирую главную премьеру этого сезона во МХАТ», — рассказала она, пишет Lenta.ru.