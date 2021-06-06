Бузова сыграет в спектакле про молодого Сталина
Российская поп-певица Ольга Бузова сыграет в спектакле «Чудесный грузин» про молодого Иосифа Сталина на сцене МХАТ имени Горького. Об этом она объявила в своем Instagram в воскресенье, 6 июня.
Российская поп-певица Ольга Бузова сыграет в спектакле «Чудесный грузин» про молодого Иосифа Сталина на сцене МХАТ имени Горького. Об этом она объявила в своем Instagram в воскресенье, 6 июня.
Артистка заявила в соцсетях, что в новой постановке будет «играть и петь». «Это просто невероятно. Я так счастлива. Теперь я каждый свой день провожу на культовой сцене с легендами и репетирую главную премьеру этого сезона во МХАТ», — рассказала она, пишет Lenta.ru.
Бузова не уточнила, какую роль собирается играть в спектакле. На сайте МХАТ имени Горького указано, что «Чудесный грузин» затрагивает «острую, провокационную, опасную тему — молодость вождя». «История молодого революционера-подпольщика, отправленного партией на задание в Батуми, перерастает в настоящий приключенческий экшн, детектив, главной тайной которого остается загадка личности самого Сталина», — говорится в описании спектакля.
Режиссером-постановщиком выступила Рената Сотириади.