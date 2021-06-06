Пн, 7.06.2021
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Ургант раскрыл причины проблем со здоровьем Хрусталёва

Дмитрий Хрусталев. ФОТО: Instagram

В конце прошлого года Дмитрий Хрусталёв не на шутку напугал своих фанатов. Артисту резко стало плохо в такси и он впал в кому. Благодаря действиям таксиста он в кратчайшие сроки оказался в больнице, где медики смогли спасти ему жизнь.

Несмотря на проблемы со здоровьем, уже на следующий день Хрусталёв покинул больницу и попросил не беспокоиться за его здоровье. Плохое самочувствие он объяснил жестким графиком и медикаментозной несовместимостью. Однако поклонники артиста решили, что он что-то не договаривает, передает Medikforum.ru.

Правду на произошедшее решил раскрыть коллега артиста Иван Ургант. Телеведущему предложили выбрать: побыть в шкуре Хрусталева или Джигана. В ответ Ургант заявил, что это «практически одно и тоже».

Напомним, в прошлом году рэпер Джиган оказался в психиатрической лечебнице из-за употребления запрещенных веществ и алкоголя. От него хотела уйти жена, однако позже смогла его простить.


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