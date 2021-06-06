Ургант раскрыл причины проблем со здоровьем Хрусталёва

Несмотря на проблемы со здоровьем, уже на следующий день Хрусталёв покинул больницу и попросил не беспокоиться за его здоровье. Плохое самочувствие он объяснил жестким графиком и медикаментозной несовместимостью. Однако поклонники артиста решили, что он что-то не договаривает, передает Medikforum.ru.
Правду на произошедшее решил раскрыть коллега артиста Иван Ургант. Телеведущему предложили выбрать: побыть в шкуре Хрусталева или Джигана. В ответ Ургант заявил, что это «практически одно и тоже».
Напомним, в прошлом году рэпер Джиган оказался в психиатрической лечебнице из-за употребления запрещенных веществ и алкоголя. От него хотела уйти жена, однако позже смогла его простить.
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