Ургант раскрыл причины проблем со здоровьем Хрусталёва

В конце прошлого года Дмитрий Хрусталёв не на шутку напугал своих фанатов. Артисту резко стало плохо в такси и он впал в кому. Благодаря действиям таксиста он в кратчайшие сроки оказался в больнице, где медики смогли спасти ему жизнь.