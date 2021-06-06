Пн, 7.06.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG

Врач развеяла миф о пользе сметаны и кефира при солнечных ожогах

Главный врач Московского научно-практического центра дерматовенерологии и косметологии столичного департамента здравоохранения Ольга Жукова развеяла миф о пользе сметаны и кефира при солнечных ожогах. Она рассказала РИА Новости, что эти продукты могут навредить сгоревшей коже.

Специалист ответила на вопрос, можно ли наносить на солнечный ожог молочные продукты, пишет Lenta.ru.

«В кефире — кефирный грибок, эти продукты могут вызвать бактериальную инфекцию кожи. Сметана содержит высокий процент жира. При нанесении жира на ожог происходит его усугубление, то есть усиление ожога», — пояснила Жукова.

Врач уточнила, что при лечении солнечных ожогов также нельзя использовать спиртосодержащие лосьоны и другие косметические средства. Они дополнительно сушат кожу, что усиливает травмы. Помимо этого, обгоревшую кожу нельзя мыть мылом.

Жукова посоветовала после обгорания охлаждать кожу «прохладными примочками» с использованием слабого черного чая, настоя ромашки или шалфея. Затем нужно обязательно увлажнить кожу, для чего подойдут средства после загара или медицинские аэрозоли. Если солнечный ожог вызывает сильную боль и жар, то следует незамедлительно обратиться к врачу.

Ранее врач-дерматолог Наталья Милорадова рассказала, как достичь безопасного и красивого загара. По словам медика, отдыхающим следует помнить о головных уборах и использовать подходящий типу кожи солнцезащитный крем. Лучше отдавать предпочтение профессиональным средствам для загара, при этом в городе следует использовать средства с солнцезащитным фактором (SPF) 30, а на пляже — SPF 50.


Подписывайтесь на канал портала Limon в Telegram!
НАВЕРХ
Back